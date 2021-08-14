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Пострадавший от рук петербургского инженера мальчик находится в реанимации

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:19
Происшествия
Пострадавший от рук петербургского инженера мальчик находится в реанимации
пресс-служба администрации Краснодарского края

Санкт-Петербург, 14 августа. Подросток, которого в Петербурге избил инженер местного предприятия, не приходит в себя. Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Врачи оказывают 13-летнему ребенку необходимую медицинскую помощь и продолжают бороться за его жизнь, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах города.

Подростока избил местный житель во время уличного конфликта. Мужчина самостоятельно пришел в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.

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больница петербург ребенок избиение
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