Пострадавший от рук петербургского инженера мальчик находится в реанимации

Санкт-Петербург, 14 августа. Подросток, которого в Петербурге избил инженер местного предприятия, не приходит в себя. Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Врачи оказывают 13-летнему ребенку необходимую медицинскую помощь и продолжают бороться за его жизнь, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах города.

Подростока избил местный житель во время уличного конфликта. Мужчина самостоятельно пришел в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.