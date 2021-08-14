Конфликтолог Иванов уверен, что опыт Шугалея будет востребован на федеральном уровне

Санкт-Петербург, 14 августа. Знания и опыт ученого-социолога Максима Шугалея будут востребованы не только в Санкт-Петербурге, но и на федеральном уровне, уверен конфликтолог Олег Иванов.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей стал кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина» по пятому одномандатному округу. Он планирует лично встретиться с избирателями и собрать всю информацию из первых уст.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отметил, что Шугалей может достичь успеха, так как является настоящим патриотом и имеет внушительный опыт в политической сфере.

«Мне он кажется весьма перспективным политиком, поскольку имеет патриотические взгляды, достаточно серьезный опыт в политической сфере. Скорее, конечно, как политтехнолог, политолог. Для него это — один из первых шагов, если не считать выборы в Республике Коми, где он возглавлял список партии «Родина», но там отказался от мандата», — заявил Иванов в беседе с корреспондентами «ПолитЭксперта».

Он подчеркнул, что у Шугалея есть определенные взгляды на мир, которые необходимы всему российскому обществу.

«Я с перспективой смотрю на его политическое будущее и думаю, что Максим Шугалей вполне может победить. Причем не только на уровне одного региона он будет полезен. Я думаю, его знания и опыт будут востребованы на уровне всей Российской Федерации», — сказал он.

Иванов добавил, что ученый проявил себя как отважный человек, безосновательно оказавшись в ливийской тюрьме. Его удерживали в плену на протяжении двух лет. Эта история была экранизирована и получила большой отклик у россиян.