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Елена Цунаева объяснила, какие качества Шугалея важны для депутата

  /   Обновлено: 14 августа 2021 14:37
Политика
Елена Цунаева объяснила, какие качества Шугалея важны для депутата
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Санкт-Петербург, 14 августа. Социолог Максим Шугалей отличается качествами, важными для депутата, считает глава Комиссии ОП РФ по делам молодежи Елена Цунаева.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вступил в предвыборную гонку за пост депутата ЗакСа. Недавно социолог прошел регистрацию в качестве кандидата от партии «Родина». Председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи Елена Цунаева убеждена, что ему стоило попробовать принять участие в выборах, так как он обладает всеми необходимыми для депутата качествами. Об этом она заявила в интервью изданию «Слово и дело».

«Я считаю, что Шугалей — человек с достаточно широким кругозором, с принципиальной позицией и с активной гражданской позицией. Это немаловажные качества, которые должны быть у депутата Собрания», — отметила Цунаева.

По мнению главы комиссии, особым качеством Шугалея является его желание слышать людей. Кроме того, он является профессионалом, а это ключевая характеристика для депутата, который планирует добросовестно относиться к своим обязанностям.

Социолог Максим Солонников также оценил кандидатуру Шугалея в преддверии выборов. Эксперт заявил о популярности политика и отметил высокие шансы на его победу.

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