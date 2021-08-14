В партии «Родина» рассказали, что поможет Шугалею наладить работу с избирателями

Санкт-Петербург, 14 августа. Богатый жизненный опыт и навыки социолога станут преимуществом Максима Шугалея в парламенте, считает председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Андрей Петров.

Ранее сообщалось, что социолог Шугалей баллотируется в депутаты ЗакСа от партии «Родина». В качестве кандидата его зарегистрировали 11 августа 2021 года. По словам Петрова, ученому удастся организовать прямое взаимодействие с избирателями благородя профессиональным навыкам, передает «Экономика сегодня».

«Кроме того, он так же профессионально занимался политическими, экономическими и общественными вопросами – в этом смысле относительно кандидата нет никаких сомнений», — заявил он.

Широкую известность Шугалей получил после событий в Ливии, куда он приехал с намерением провести социологические исследования, а в итоге провел полтора года в плену. Освободить его удалось при поддержке властей и народа. После этого народный герой решил защищать интересы соотечественников в качестве депутата.

«Давно пора обновить состав тех депутатов, которые привыкли лишь профессионально в нем заседать, но редко выходят на ниву реальной экономической и общественной деятельности», — подытожил он.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что Шугалей имеет высокие шансы победить на выборах в ЗакС. По его словам, ученый пользуется популярностью у людей и широко известен в определенных кругах.