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Губернатор Петербурга проверил ход строительства здания школы на улице Ольги Форш
Общество
Губернатор Петербурга проверил ход строительства здания школы на улице Ольги Форш
severodvinsk.info  /  Администрация Северодвинска

Санкт-Петербург, 14 августа. Строительство нового здания школы в Калининском районе Петербурга ведется полным ходом. В нем будут обучаться 550 школьников.

Новое здание школы №136 в Калининском районе Санкт-Петербурга будет построено к 1 сентября 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. Отмечается, что ход строительства здания проинспектировал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Мы продолжаем придерживаться политики, что все новые школы должны строиться с бассейнами и спортивными залами. Петербург — морская столица и все дети должны уметь плавать. Принцип здорового образа жизни нужно прививать с самого детства», — отметил он.

В настоящий момент строители ведут активные работы на объекте. Возводятся второй и третий этажи четырехэтажного здания. В школе будут располагаться два учебных блока, библиотека, медиатека, актовый зал с эстрадой. Всего в школе будут учиться 550 школьников.

Как сообщалось ранее, число заявлений на поступление в высшие учебные заведения Петербурга достигло рекордных показателей. В пресс-службе Смольного подчеркнули, что их количество достигло отметки в 709 тысяч заявлений.

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школа образование строительство александр беглов
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