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В Петербурге инженер поругался с мальчиком и бросил его на асфальт

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:57
Происшествия
В Петербурге инженер поругался с мальчиком и бросил его на асфальт
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 августа. Житель Петербурга поругался с 13-летним подростком в Адмиралтейском районе города. В ходе конфликта мужчина схватил несовершеннолетнего и с силой бросил на асфальт.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу. Медики диагностировали у мальчика множественные переломы, ушибы и ссадины, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Через какое-то время в Следственный комитет обратился инженер местного предприятия. Мужчина признался в совершении преступления, рассказав, что в ходе ссоры схватил подростка за ногу и куртку, приподнял над землей и бросил на асфальт.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

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петербург подросток уголовное дело инженер
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