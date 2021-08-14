Находящегося в международном розыске наркоторговца поймали в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 14 августа. Гражданина Эстонии, разыскиваемого по обвинению в торговле наркотиками, задержали в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Сотрудники отдела Центра «Э» ГУ МВД вместе с оперативниками НЦБ Интерпола ГУ МВД России задержали гражданина Эстонии, находящегося в международном розыске по обвинению в наркоторговле.

Преступника поймали в минувшую пятницу в Адмиралтейском районе Северной столицы России. Речь идет о Вадиме Ставрати, 1972 года рождения. Мужчина находился в розыске по инициативе правоохранительных органов Эстонии за торговлю запрещенными веществами. Гражданина Эстонии поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Ранее сообщалось, что несостоявшийся наркоторговец получил восемь лет колонии в Воронежской области.