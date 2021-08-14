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Солонников назвал высокими шансы на победу Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
Политика
Солонников назвал высокими шансы на победу Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 августа. Социолог Максим Шугалей имеет неплохие шансы на победу на выборах в ЗакС Петербурга, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Отметим, что Шугалей был зарегистрирован кандидатом в депутаты ЗакСа от партии «Родина» по пятому одномандатному округу. По словам самого социолога, власти должны помогать горожанам в непростое время.

Солонников заявил, что ставший народным героем Шугалей пользуется популярностью у людей и широко известен в определенных кругах, поэтому его шансы на победу весьма высоки, передает «НьюИнформ».

«Шугалей достаточно известная фигура. Поэтому персонально у него есть определенные шансы. Но вопрос опять же — в агитации, в кампании», — заявил политолог.

Ранее главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил, что российского социолога ждет блестящая политическая карьера в Заксобрании Петербурга. По его словам, Шугалей в качестве депутата может добиться значительных положительных изменений для города.

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