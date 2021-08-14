МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 14 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в ближайшие один-три часа, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Согласно прогнозам синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшее время в городе ожидаются ливни с грозами. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Жителей Северной столицы призвали быть предельно осторожными и по возможности не выходить из дома. Окна и двери рекомендуется закрыть, а машины — припарковать вдали от деревьев и шатких конструкций.

Влияние на погоду в Петербурге в эти выходные оказывает атлантический циклон. Горожан ожидают не только дожди, но и пониженное атмосферное давление.