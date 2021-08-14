Металлический ангар загорелся на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 14 августа. Пламя охватило металлический ангар в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Инцидент случился на Косой линии Васильевского острова. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 11:39 по московскому времени, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Площадь цельнометаллического ангара в историческом районе Санкт-Петербурга, где вспыхнул пожар, составила 900 квадратных метров. На место происшествия оперативно выехали пожарные, которые локализовали возгорание спустя полчаса. В тушении огня участвовали 4 единицы техники и 22 человека личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся балкон. Пожар случился в одном из домов на улице Белы Куна.