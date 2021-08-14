Суд в Петербурге продлил срок задержания попавшегося за взятку технолога зоопарка

Санкт-Петербург, 14 августа. Петроградский районный суд Петербурга принял решение о продлении срока задержания обвиняемому во взятке в крупном размере сотруднику городского зоопарка.

Согласно материалам дела, главный технолог Александр К., находясь в автомобиле на территории зоопарка, получил от некоего мужчины 500 тысяч рублей в качестве взятки за содействие по заключению договоров с СПб ГУП «Зоопарк» на поставку товаров для нужд зоопарка.

Технолог был задержан с поличным. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 5 ст. 290 УК РФ «Взятка». Мужчину поместили под стражу после предъявления обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший начальник Амурской области стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.