Балкон жилого дома загорелся во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 августа. Огонь охватил балкон жилого дома во Фрунзенском районе города. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о пожаре на улице Белы Куна поступило на пульт дежурного в 11:19. Прибывшие на вызов спасатели увидели, что горит один балкон на третьем этаже и облицовка еще двух на четвертом.

В 11:36 возгорание удалось локализовать на площади 6 кв. м. В тушении были задействованы 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Незадолго до этого пожарные ликвидировали возгорание в Красносельском районе. Горел производственный цех на улице Политрука Пасечника.