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Балкон жилого дома загорелся во Фрунзенском районе Петербурга

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:20
Происшествия
Балкон жилого дома загорелся во Фрунзенском районе Петербурга
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 августа. Огонь охватил балкон жилого дома во Фрунзенском районе города. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о пожаре на улице Белы Куна поступило на пульт дежурного в 11:19. Прибывшие на вызов спасатели увидели, что горит один балкон на третьем этаже и облицовка еще двух на четвертом.

В 11:36 возгорание удалось локализовать на площади 6 кв. м. В тушении были задействованы 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Незадолго до этого пожарные ликвидировали возгорание в Красносельском районе. Горел производственный цех на улице Политрука Пасечника.

 

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