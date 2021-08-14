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Певец Кравцов объяснил, как Буланова добьется справедливости на выборах в Петербурге
Политика
Певец Кравцов объяснил, как Буланова добьется справедливости на выборах в Петербурге
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Санкт-Петербург, 14 августа. Татьяна Буланова добьется справедливости на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга благодаря своим сторонникам, заявил российский певец и композитор Александр Кравцов.

По его словам, в сложившейся ситуации важным фактором является поддержка. На стороне Булановой, уверен Кравцов, огромное количество единомышленников.

«Татьяна Буланова победит в любом случае. За ее плечами стоят единомышленники и люди, которые в нее верят. Это все не пустой звук, поддержка играет колоссальную роль, когда пытаешься добиться истины. А мы Таню как поддерживали, так и продолжим поддерживать», — рассказал он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Кравцов также подчеркнул, что Буланова искренне любит родной город. В этой связи он вспомнил, с какой гордостью и любовью певица отзывалась о Санкт-Петербурге.

Ранее территориальная избирательная комиссия № 17 отказалась регистрировать Татьяну Буланову в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга под предлогом бракованных подписей, собранных в ее поддержку. Телеведущая и актриса Анна Калашникова, комментируя произошедшее, назвала решение ТИК несправедливым.

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выборы санкт-петербург буланова кравцов
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