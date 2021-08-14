В Петербурге ожидается дождливая погода в субботу

Санкт-Петербург, 14 августа. Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием атлантического циклона. Жителей Северной столицы ожидают дожди и пониженное атмосферное давление.

Южная периферия атлантического циклона принесет в Санкт-Петербург дожди в субботу, 14 августа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как утверждает синоптик, небо над Северной столицей затянется облаками. Столбики термометров поднимутся до отметки в +21 градус. Ветер южный, его скорость составит примерно 10 метров в секунду. Отмечается, что показатели атмосферного давления находятся ниже нормы и составляют 756 миллиметров ртутного столба.

Специалисты управления МЧС по Петербургу предупредили горожан об ухудшении погодных условий. В городе усилится ветер, в связи с чем необходимо соблюдать все установленные правила предосторожности.