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Жителей Петербурга предупредили о резком усилении ветра в субботу
Общество
Жителей Петербурга предупредили о резком усилении ветра в субботу
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 августа. Резкое усиление ветра ожидается в Петербурге 14 августа. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам синоптиков, ветер подует южный, юго-западный. Его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Такие погодные условия будут наблюдаться в Северной столице в течение субботы.

В связи с этим жителям Петербурга рекомендовали закрыть дома окна и убрать вещи с балкона. Машины при этом необходимо припарковать вдали от деревьев и других шатких конструкций. При выходе на улицу стоит избегать рекламные щиты и неустойчивые сооружения.

Аномальную жару тем временем пообещали жителям Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и ряда других регионов России. Температура превысит значения нормы на несколько градусов.

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