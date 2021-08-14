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Петербургские пожарные ликвидировали возгорание в Колпинском районе Петербурга

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:55
Происшествия
Петербургские пожарные ликвидировали возгорание в Колпинском районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 14 августа. Сообщение о пожаре в Колпинском районе Петербурга поступило 14 августа в 06:45 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Пожар произошел в деревянном гараже размером 2х5 метра. Помещение выгорело по всей площади. В 07:37 пламя было потушено. В ликвидации пожара участвовало две единицы спецтехники и 10 сотрудников МЧС.

Ранее в Пушкинском районе произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно справились с огнем, который полыхал в магазине стройматериалов.

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пожар петербург колпинский район
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