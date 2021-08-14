Петербургские пожарные ликвидировали возгорание в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 августа. Сообщение о пожаре в Колпинском районе Петербурга поступило 14 августа в 06:45 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Пожар произошел в деревянном гараже размером 2х5 метра. Помещение выгорело по всей площади. В 07:37 пламя было потушено. В ликвидации пожара участвовало две единицы спецтехники и 10 сотрудников МЧС.

Ранее в Пушкинском районе произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно справились с огнем, который полыхал в магазине стройматериалов.