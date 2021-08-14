Петербургский «Хатико» гнался за сбитым хозяином до самой больницы

Санкт-Петербург, 14 августа. В Санкт-Петербурге верный пес до самой больницы бежал за машиной скорой помощи, в которой везли его хозяина.

Предположительно, хозяин собаки был сбит на пешеходном переходе. Мужчину доставили врачи на карете скорой помощи в городскую больницу №26 на улице Костюшко.

Собаку нашли сидящую у входа в больницу в семь вечера. По словам очевидцев, пес породы хаски принимал ласку со стороны персонала больницы, но от еды и питья отказывался. Сейчас собаку взяли на передержку.

Тем временем житель Калининграда обманул оператора 112, чтобы спасти своего пса. Мужчина сообщил, что упал в глубокую яму.