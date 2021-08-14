Девушка на BMW протаранила машину каршеринга в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 августа. Автоледи за рулем белого BMW, пытавшаяся проскочить на красный свет, стала виновником тройной аварии в Петербурге, пишут СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 августа. BMW влетело в каршеринговый Nissan, который откинуло на тротуар. Автомобиль попутно зацепил припаркованный на обочине Opel. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Недавно на Кубани произошла смертельная авария. Мужчина и ребенок погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе М-4 «Дон». Один из участников ДТП не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.