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Девушка на BMW протаранила машину каршеринга в Петербурге
Происшествия
Девушка на BMW протаранила машину каршеринга в Петербурге
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Санкт-Петербург, 14 августа. Автоледи за рулем белого BMW, пытавшаяся проскочить на красный свет, стала виновником тройной аварии в Петербурге, пишут СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 августа. BMW влетело в каршеринговый Nissan, который откинуло на тротуар. Автомобиль попутно зацепил припаркованный на обочине Opel. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Недавно на Кубани произошла смертельная авария. Мужчина и ребенок погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе М-4 «Дон». Один из участников ДТП не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

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авария автоледи bmw
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