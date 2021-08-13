«На сто процентов согласен»: Солонников поддержал требование Беглова о вакцинации

Санкт-Петербург, 13 августа. Требование губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о вакцинации 80 процентов работников сферы услуг и госпредприятий может стать одним из стимулов для наплыва туристов.

Всякие меры, которые направлены на улучшение эпидемиологической ситуации в Северной столице являются необходимостью. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Солонников. Такие действия обеспечат поток туристов в Санкт-Петербург.

«Чем меньше у нас будет рисков, тем всем будет лучше. То, что Александр Дмитриевич поддержал данное направление, я с ним на сто процентов согласен», – подчернкул Солонников.

Вакцинация работников туризма от COVID-19 может стать определяющим критерием при планировании россиянами отпускных дней. По мнению политолога Владимира Соловейчика, инициатива петербургского градоначальника Александра Беглова, сделает город форвардом туризма в условиях ограничений на заграничные поездки.

«В условиях закрытых границ внутренний туризм становится решающим фактором развития туристической отрасли, ее драйвером. Это абсолютно очевидно, потому что отдыхать люди все равно отдыхают, отпуска никакие антиковидные ограничения отменить не могут... Учитывая фактор сезонности, в Питер едет много туристов», — заявил Соловейчик.

Предложение Беглова о вакцинации сотрудников сферы туризма не единственная инициатива, которая нашла отклик среди специалистов. Градоначальник ранее предложил прививать от COVID-19 трудовых мигрантов, которая понравилась депутату Госдумы академику РАН Геннадию Онищенко.