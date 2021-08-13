Огонь охватил магазин стройматериалов в Пушкинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 13 августа. Пожар произошел в Пушкинском районе Петербурга. В ходе происшествия здание магазина стройматериалов в СНТ Павловское 1 выгорело по всей площади, передали в местном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 22:08. Огнем был объят одноэтажный отдельно стоящий магазин строительных материалов.

Спасатели смогли локализовать возгорание в 22:39. Данных о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовали 4 единицы спецтехники и 20 спасателей.

Тем временем пожар произошел в корпусе «Красного треугольника» в Санкт-Петербурге. В результате происшествия никто не пострадал.