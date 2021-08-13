Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 22:46
22:41
Общество
АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу
22:41
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
22:24
Балканы
Запад превращает «геноцид в Сребренице» в повод для ликвидации Республики Сербской
22:21
Общество
Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19
22:13
Ближний Восток
Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время
22:02
Политика
Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма
21:37
Общество
В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон
21:30
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
21:29
Армия
Пентагон высылает подкрепления в Афганистан
21:27
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
Все новости

Корнилов призвал «Родину» отстаивать свои права после отказа в регистрации на выборы в Петербурге
Политика
Корнилов призвал «Родину» отстаивать свои права после отказа в регистрации на выборы в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 13 августа. Жалоба в суд является логичным решением после отказа ГИК Санкт-Петербурга регистрировать «Родину» на выборы в Заксобрание, заявил политолог Владимир Корнилов.

В ГИК заявили, что подписи в поддержку кандидатов от «Родины» якобы сфабрикованы.

В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» Корнилов призвал выдвиженцев отстаивать свои права. Партийные убеждения необходимо защищать, подчеркнул эксперт.

«Если партия «Родина» и господин (лидер «Родины» Алексей. — Прим.ФАН) Журавлев считают отказ немотивированным и не имеющим под собой оснований, то, конечно, им надо подавать апелляцию», — добавил Корнилов.

Ранее в поддержку политсилы высказался и член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям Герман Владимиров. Он уверен, что снятие кандидатов фракции с выборов является частью политической игры.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Корнилов призвал «Родину» отстаивать свои права после отказа в регистрации на выборы в Петербурге
родина корнилов права
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru