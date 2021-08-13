Корнилов призвал «Родину» отстаивать свои права после отказа в регистрации на выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. Жалоба в суд является логичным решением после отказа ГИК Санкт-Петербурга регистрировать «Родину» на выборы в Заксобрание, заявил политолог Владимир Корнилов.

В ГИК заявили, что подписи в поддержку кандидатов от «Родины» якобы сфабрикованы.

В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» Корнилов призвал выдвиженцев отстаивать свои права. Партийные убеждения необходимо защищать, подчеркнул эксперт.

«Если партия «Родина» и господин (лидер «Родины» Алексей. — Прим.ФАН) Журавлев считают отказ немотивированным и не имеющим под собой оснований, то, конечно, им надо подавать апелляцию», — добавил Корнилов.

Ранее в поддержку политсилы высказался и член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям Герман Владимиров. Он уверен, что снятие кандидатов фракции с выборов является частью политической игры.