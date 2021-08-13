Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 21:15
21:15
Спорт
Брат Яниса Антетокунмпо останется в «Милуоки»
21:13
Происшествия
Житель Кировской области выплатил дочери десять тысяч рублей за побои
21:13
Ближний Восток
Пакистанские пограничники применили силу для разгона афганских демонстрантов
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Стас Ярушин нежно поздравил супругу с десятой годовщиной свадьбы
21:12
Политика
В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки
21:08
Общество
Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
21:08
Общество
Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон заговорил раньше многих детей
21:07
Экономика
Минэкономразвития РФ планирует создать в Республике Коми ОЭЗ по типу «Север»
21:06
Африка
Климатологи объяснили причины продовольственного кризиса в Африке
21:06
Экономика
Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
Все новости

СК завершил расследование убийства курсанта МВД семилетней давности в Петербурге
Происшествия
СК завершил расследование убийства курсанта МВД семилетней давности в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 августа. СК закончил расследование убийства курсанта МВД, произошедшее семь лет назад в Петербурге. Перед судом предстанет организатор взрыва на площади Климова.

Преступление было совершено возле станции метро «Комендантский проспект» в 2014 году. Молодого человека застрелили из газового пистолета, переделанного под боевой.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний Антон Головырцев. Он также известен как организатор взрыва на площади Климова. Головырцев вместе с подельником собирался покалечить сотрудника ГИБДД, но пакет с бомбой задел пенсионера. За несколько месяцев до этого он попытался совершить еще один подрыв, но сотрудник полиции успел заметить устройство и предотвратить преступление. Сейчас злоумышленник отбывает наказание в колонии строго режима. Его лишили свободы на 19,5 лет. Головырцев признался, что убил курсанта. Ему грозит еще 20 лет тюрьмы.

Тем временем стало известно, что директор фирмы во Владивостоке получит срок за заказное убийство бизнес-партнера.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК завершил расследование убийства курсанта МВД семилетней давности в Петербурге
суд убийца курсант
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru