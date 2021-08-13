СК завершил расследование убийства курсанта МВД семилетней давности в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. СК закончил расследование убийства курсанта МВД, произошедшее семь лет назад в Петербурге. Перед судом предстанет организатор взрыва на площади Климова.

Преступление было совершено возле станции метро «Комендантский проспект» в 2014 году. Молодого человека застрелили из газового пистолета, переделанного под боевой.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний Антон Головырцев. Он также известен как организатор взрыва на площади Климова. Головырцев вместе с подельником собирался покалечить сотрудника ГИБДД, но пакет с бомбой задел пенсионера. За несколько месяцев до этого он попытался совершить еще один подрыв, но сотрудник полиции успел заметить устройство и предотвратить преступление. Сейчас злоумышленник отбывает наказание в колонии строго режима. Его лишили свободы на 19,5 лет. Головырцев признался, что убил курсанта. Ему грозит еще 20 лет тюрьмы.

Тем временем стало известно, что директор фирмы во Владивостоке получит срок за заказное убийство бизнес-партнера.