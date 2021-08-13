Огонь охватил корпус «Красного треугольника» в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. Мусор загорелся на территории заброшенного здания в «Красном треугольнике». На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб.

Мощный пожар разгорелся на территории «Красного треугольника». Сейчас основные корпуса здания являются заброшенными. В одном из них началось возгорание. Огонь заметили очевидцы и позвонили в спасательную службу. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС своевременно потушили пламя.

Выяснилось, что на территории 20 квадратных метров загорелся мусор. В результате случившегося никто не пострадал.

Также стало известно, что режим ЧС были вынуждены ввести в двух районах Нижегородской области из-за пожаров.