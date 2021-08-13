Четверо подозреваемых в похищении петербуржца по заказу матери задержаны полицией

Санкт-Петербург, 13 августа. Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в похищении 26-летнего жителя города. Его похитила собственная мать.

Инцидент произошел в квартире дома на Товарищеском проспекте. Злоумышленники ворвались к местному жителю, свалили его на пол и связали руки. После чего посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении.

Сожительница потерпевшего сообщила в правоохранительные органы о случившемся. В ходе проверки выяснилось, что к похищению причастны трое мужчин и мать молодого человека. Силовики задержали их в Подмосковье. Петербуржец был освобожден. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.