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Четверо подозреваемых в похищении петербуржца по заказу матери задержаны полицией
Происшествия
Четверо подозреваемых в похищении петербуржца по заказу матери задержаны полицией
pxhere.com

Санкт-Петербург, 13 августа. Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в похищении 26-летнего жителя города. Его похитила собственная мать.

Инцидент произошел в квартире дома на Товарищеском проспекте. Злоумышленники ворвались к местному жителю, свалили его на пол и связали руки. После чего посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении.

Сожительница потерпевшего сообщила в правоохранительные органы о случившемся. В ходе проверки выяснилось, что к похищению причастны трое мужчин и мать молодого человека. Силовики задержали их в Подмосковье. Петербуржец был освобожден. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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