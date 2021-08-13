Бредихин предрек Шугалею большое политическое будущее

Санкт-Петербург, 13 августа. Эксперт Антон Бредихин предрек Шугалею блестящую политическую карьеру в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в случае его победы на выборах.

Российского социолога, главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея ждут большие перспективы в политике, о чем в беседе с «Народными Новостями» заявил главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. Он пожелал Шугалею успехов на выборах и отметил, что в качестве депутата он может добиться значительных изменений для Санкт-Петербурга.

Известный социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и будет баллотироваться от пятого одномандатного городского округа. Хотя это всего лишь маленький шаг, впереди его ждет масса кропотливой работы, подметил Бредихин. Он также добавил, что у Шугалея есть все задатки хорошего политика.

«У него открываются большие перспективы. Хочется поддержать всех его соратников. Пожелать сплотиться вокруг кандидата и победит», — рассказал главный редактор научного журнала «Архонт».

Бредихин посоветовал сторонникам Шугалея объединиться и помочь главе ФЗНЦ реализовать свой потенциал и многообещающие инициативы. Кроме того, у будущего депутата довольно примечательная биография, пока социолог находился в плену у боевиков в Ливии, где провел почти два года из-за своих научных изысканий, его избрали депутатом в Госсовет Республики Коми. События, произошедшие с социологом после легли в основу нескольких фильмов о нем.

Успешную карьеру в политике Шугалею предрекает не только Бредихин, с ним солидарен и общественный деятель Эрнест Макаренко. В беседе с ФАН он назвал социолога депутатом, который доказал на деле свой патриотизм.