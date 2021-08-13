Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 21:15
21:13
Происшествия
Житель Кировской области выплатил дочери десять тысяч рублей за побои
21:13
Ближний Восток
Пакистанские пограничники применили силу для разгона афганских демонстрантов
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Стас Ярушин нежно поздравил супругу с десятой годовщиной свадьбы
21:12
Политика
В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки
21:08
Общество
Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
21:08
Общество
Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон заговорил раньше многих детей
21:07
Экономика
Минэкономразвития РФ планирует создать в Республике Коми ОЭЗ по типу «Север»
21:06
Африка
Климатологи объяснили причины продовольственного кризиса в Африке
21:06
Экономика
Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
21:04
Африка
Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
Все новости

Бредихин предрек Шугалею большое политическое будущее

  /   Обновлено: 13 августа 2021 20:12
Политика
Бредихин предрек Шугалею большое политическое будущее
из личного архива  /  Антона Бредихина

Санкт-Петербург, 13 августа. Эксперт Антон Бредихин предрек Шугалею блестящую политическую карьеру в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в случае его победы на выборах.

Российского социолога, главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея ждут большие перспективы в политике, о чем в беседе с «Народными Новостями» заявил главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. Он пожелал Шугалею успехов на выборах и отметил, что в качестве депутата он может добиться значительных изменений для Санкт-Петербурга.

Известный социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и будет баллотироваться от пятого одномандатного городского округа. Хотя это всего лишь маленький шаг, впереди его ждет масса кропотливой работы, подметил Бредихин. Он также добавил, что у Шугалея есть все задатки хорошего политика.

«У него открываются большие перспективы. Хочется поддержать всех его соратников. Пожелать сплотиться вокруг кандидата и победит», — рассказал главный редактор научного журнала «Архонт».

Бредихин посоветовал сторонникам Шугалея объединиться и помочь главе ФЗНЦ реализовать свой потенциал и многообещающие инициативы. Кроме того, у будущего депутата довольно примечательная биография, пока социолог находился в плену у боевиков в Ливии, где провел почти два года из-за своих научных изысканий, его избрали депутатом в Госсовет Республики Коми. События, произошедшие с социологом после легли в основу нескольких фильмов о нем.

Успешную карьеру в политике Шугалею предрекает не только Бредихин, с ним солидарен и общественный деятель Эрнест Макаренко. В беседе с ФАН он назвал социолога депутатом, который доказал на деле свой патриотизм.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Бредихин предрек Шугалею большое политическое будущее
закс бредихин шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru