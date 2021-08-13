Эрнест Макаренко заявил о способности Шугалея быть авторитетным депутатом ЗакСа

Санкт-Петербург, 13 августа. Авторитетным депутатом Заксобрания Петербурга сможет стать глава Фонда защиты национальных ценностей, член «Родины» Максим Шугалей, уверен общественный деятель Эрнест Макаренко.

В преддверии сентябрьских выборов в парламент Северной столицы эксперт выразил социологу «безусловную поддержку». В целом он подчеркнул, что полезными и авторитетными депутатами могут те, кто доказал патриотизм и свое отношение к отечеству делом. Также к таким людям относятся граждане, имеющие серьезный, достойный опыт на своей основной работе, цитирует Макаренко «Политика сегодня».

ТИК Выборгского района 11 августа зарегистрировал национального героя Максима Шугалея, который пережил двухлетний ливийский плен, в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга по пятому одномандатному округу. Будучи социологом, в своей предвыборной программе он сделал ставку на «точечную» работу с каждым отдельным жителем округа.