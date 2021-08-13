«Отсиживаться не будет»: Перенджиев назвал Шугалея идеальным депутатом для ЗакСа

Санкт-Петербург, 13 августа. В отличие от «тихих и неизвестных» депутатов петербургского парламента, социолог Максим Шугалей может стать для Заксобрания спасением, считает политолог Александр Перенджиев.

В среду избирательная комиссия единогласно проголосовала за регистрацию главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга от партии «Родина».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в разговоре с изданием iReactor отметил, что Шугалей может помочь Санкт-Петербургу, если будет избран в местный парламент. Он считает, что ученый станет еще и отличным политиком, поскольку не дает пустых обещаний и готов заниматься реальными делами, а не устраивать себе комфортную жизнь, пользуясь привилегиями.

Ученый-социолог сам родом из Петербурга и стал известен на всю страну после событий в Ливии, куда он поехал с исследовательской миссией, но оказался в плену у боевиков. В заключении он провел почти два года, после чего вернулся на родину. После этих событий он возглавил Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Перенджиев также уверен, что Шугалей не будет отсиживаться в кресле депутата.

«Многие депутаты тихие, и мы их не знаем, они неизвестны. Это не только про ЗакС. Часто граждане не знают, что и где человек сделал. С Шугалеем такого не будет», — уверен политолог.

По его словам, в случае избрания в Заксобрание Шугалей сможет послужить примером для других депутатов, по которому будут сравнивать эффективность других политиков.

С позицией Пенеджиева солидарен и политолог Андрей Кошкин, он в беседе с ФАН отметил, что Шугалей уже заявил о себе как о публичном человеке, обладающем высокими нравственными качествами и личным мужеством.