Синоптики предупредили петербуржцев о грозе с ливнем 13 августа

Санкт-Петербург, 13 августа. Неблагоприятные погодные условия ожидают петербуржцев вечером в пятницу. Синоптики спрогнозировали ливень и грозу.

Горожанам рекомендуется соблюдать правила личной безопасности. Не стоит отпускать детей на улицу без присмотра. Во время грозы следует по возможности находиться в теплом и сухом помещении. Тем, кто оказался на улице, нужно избегать мест вблизи деревьев и шатких конструкций.

На выходных в Ленобласти ожидаются крайне неблагоприятные погодные условия. В субботу, 14 августа, регион накроют дожди. В некоторых районах синоптики прогнозируют сильные ливни, а также порывы ветра до 12 метров в секунду.