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Коротченко напомнил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Максима Шугалея
Политика
Коротченко напомнил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Максима Шугалея
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 13 августа. Ученый-социолог Максим Шугалей достойно проявит себя в кресле депутата петербургского Заксобрания, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Шугалей, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей, баллотируется в парламент Северной столицы от партии «Родина». Ученого зарегистрировали кандидатом по одномандатному округу единогласным решением территориального избиркома.

Как отметил Коротченко, социолог является человеком с федеральной известностью. Многие узнали о героическом ученом после того, как его захватили в плен, когда он приехал в Ливию с целью провести социологическое исследование. Шугалей пробыл в ливийской тюрьме около 1,5 года и стал национальным героем. На основе этих событий сняли два фильма, тронувших многих россиян.

«Он проявил лучшие волевые и моральные качества в период нелегких испытаний, которые ему выпали на жизненном пути», — напомнил главред «Национальной обороны».

По мнению эксперта, Шугалей сможет наладить прямую коммуникацию с избирателями. Кроме того, ученый наверняка посодействует решению вопросов и проблем, с которыми к нему обратятся граждане, не сомневается главный редактор журнала.

«Безусловно, человек с таким твердым и цельным характером будет хорошим депутатом, не подведет избирателей», — подчеркнул Коротченко в комментарии «Экономике сегодня».

Член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров ранее отметил в беседе с ФАН, что Шугалей наверняка справится с ответственностью, которая лежит на депутатах ЗакСа. Он лично знаком с социологом поэтому знает, что ученый прошел серьезный путь.

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выборы петербург коротченко шугалей
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