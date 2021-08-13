Эксперт Кошкин уверен, что петербургское общество нуждается в Шугалее

Санкт-Петербург, 13 августа. Ученый-социолог Максим Шугалей обладает всеми качествами, необходимыми депутату Заксобрания Петербурга, считает политолог Андрей Кошкин.

Национальный герой баллотируется в городской парламент от партии «Родина». Шугалея зарегистрировали кандидатом по пятому одномандатному округу единогласным решением территориальной избирательной комиссии Выборгского района.

«Максим Шугалей — публичный человек, обладающий высокими нравственными качествами и мужеством», — отметил Кошкин.

Ученому довелось испытать на себе ужасы ливийской тюрьмы, в которой он провел приблизительно 1,5 года. Когда героического социолога незаконно удерживали в неволе, политолог даже предлагал наградить его. Эксперт бывал на встречах Шугалея и пришел к выводу, что именно такая личность должна олицетворять интересы населения.

По мнению Кошкина, на месте депутата ЗакСа ученый будет отстаивать ценности, необходимые в обществе. Именно от социолога можно получить справедливость, честность и отдачу, уверен эксперт.

«Он — лидер, национальный герой, в котором как никогда нуждается петербургское общество», — подчеркнул политолог в комментарии изданию NewInform.

Максим Шугалей планирует вести персональную работу с населением в преддверии выборов. По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, эта тактика принесет ученому-социологу результат и станет его преимуществом.