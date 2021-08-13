Директор ЖКС № 2 Невского района задержан по делу о коммерческом подкупе

Санкт-Петербург, 13 августа. Полицейские пришли с обыском в кабинет руководителя коммунальной организации ЖКС № 2 Невского района. Итогом оперативных мероприятий стало задержание директора.

Согласно неподтвержденной информации, задержанный мог стать фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Директор якобы получил несколько сотен тысяч рублей от представителя компании-подрядчика. За незаконное вознаграждение фигурант согласился подписать акты выполненных работ.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и отправил фигуранта под домашний арест.

Ранее в Подмосковье один из топ-менеджеров авиакомпании был отправлен под арест по аналогичной статье. Он якобы получил 1.5 миллиона рублей за трудоустройство пилота.