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Директор ЖКС № 2 Невского района задержан по делу о коммерческом подкупе
Происшествия
Директор ЖКС № 2 Невского района задержан по делу о коммерческом подкупе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 августа. Полицейские пришли с обыском в кабинет руководителя коммунальной организации ЖКС № 2 Невского района. Итогом оперативных мероприятий стало задержание директора.

Согласно неподтвержденной информации, задержанный мог стать фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Директор якобы получил несколько сотен тысяч рублей от представителя компании-подрядчика. За незаконное вознаграждение фигурант согласился подписать акты выполненных работ.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и отправил фигуранта под домашний арест.

Ранее в Подмосковье один из топ-менеджеров авиакомпании был отправлен под арест по аналогичной статье. Он якобы получил 1.5 миллиона рублей за трудоустройство пилота.

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полиция обыск подкуп
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