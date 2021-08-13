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Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Ленобласти на выходных
Общество
Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Ленобласти на выходных
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 13 августа. Крайне неблагоприятные погодные условия ожидаются на выходных по всей территории Ленобласти, заявили в ФГБУ «Северо-западное УГМС».

По данным синоптиков, уже в субботу регион накроют дожди. В некоторых его частях возможны ливни и порывистый ветер. Местами его скорость будет достигать 12 метров в секунду, добавили метеорологи.

«Средняя температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +22», — сказано в сообщении.

Не так давно синоптики предупредили жителей еще одного региона России о серьезном ухудшении погоды. Речь идет о Краснодарском крае, который столкнулся с сильными дождями и смерчами.

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