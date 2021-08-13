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ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
Экономика
ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
пресс-служба  /  ТС «Пятёрочка»

Санкт-Петербург, 13 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит поступающие от горожан жалобы на сеть магазинов «Пятерочка».

Крупного ретейлера подозревают в нарушении антимонопольного законодательства и в применении методов нечестной конкуренции. ФАС приступила к проверке после получения множественных жалоб петербуржцев.

Сеть магазинов обвиняют в нарушении требований по близости расположения филиалов. Торговые точки «Пятерочки» в некоторых областях города расположены так плотно, что жители местных домов фактически не имеют выбора, где им приобретать продукты питания.

«Пятерочка» стала одним из пяти крупных ретейлеров, к которым направились антикартельные проверки. Торговые сети подозревают в сговоре и в искусственном завышении цен, сообщает ФАН.

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пятерочка фас ретейлер антимонопольная служба
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