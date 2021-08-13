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Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
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Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:27
Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 13 августа. Суд избрал меру пресечения петербургскому депутату Максиму Резнику, которого обвиняют в приобретении запрещенных веществ для личного потребления.

Парламентарий останется под домашним арестом в течение двух месяцев.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру, расположенную в доме №144 на набережной канала Грибоедова, и обнаружили там нарколабораторию. Во время рейда в помещении находился Максим Резник. В комнатах были найдены запрещенные вещества и приспособления для их производства.

Сам Резник предъявил удостоверение депутата и его отпустили. При этом оперативники задержали хозяина квартиры. Позже депутата посадили под домашний арест. По версии следователей, парламентарий являлся покупателем и регулярно наведывался в нарколабораторию для приобретения запрещенных веществ.

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суд арест резник
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