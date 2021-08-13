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Молодой петербуржец зарубил отчима топором и выпал с 13 этажа
Происшествия
Молодой петербуржец зарубил отчима топором и выпал с 13 этажа
СК по Вологодской области

Санкт-Петербург, 13 августа. На проезде Ударников в Петербурге произошло убийство. Молодой человек зарубил своего 63-летнего отчима топором, а затем выпал из окна 13 этажа.

Трупы отчима и пасынка обнаружили соседи. Пожилой мужчина лежал в крови на лестничной площадке. Дверь в квартиру была открыта. Тело молодого человека нашли на газоне возле парадной.

Трагедия произошла после ссоры между мужчинами. Предполагается, что причиной конфликта мог стать квартирный вопрос, в результате которого пасынок в порыве ярости взял в руки топор и зарубил отчима. Также соседи рассказывают, что стычки между «родственниками» случались достаточно часто.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Будет проведена проверка, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

В результате нападения заключенного ИК-2 в Курганской области погиб сотрудник УФСИН. Об этом сообщает СК РФ по региону.

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