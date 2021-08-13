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Политолог Шаповалов рассказал, как партия "Родина" может отстоять право на участие в выборах
Политика
Политолог Шаповалов рассказал, как партия "Родина" может отстоять право на участие в выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

, 13 августа. Партия «Родина» должна продолжить борьбу после недопуска на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга, считает политолог Владимир Шаповалов.

Горизбирком Петербурга отказал в регистрации списка кандидатов партии «Родина». Решение об отказе было принято единогласно, и не заняло более нескольких минут. Произошедшее требует серьезного внимания со стороны Центризбиркома, считает Шаповалов.

"Необходимо, чтобы не пострадали избиратели и выборный процесс, поэтому решение должно строго соответствовать нормам закона", — заметил он.

В качестве основания для отказа ГИК заявил о якобы нарушениях при сборе подписей. Однако подобные случаи уже происходили ранее, и при перепроверке вскрывались необъективные решения региональных избиркомов, напомнил политолог. «Родина» должна продолжать борьбу, чтобы отстоять свое право на выборы, передает его слова «Слово и Дело».

Шаповалов посоветовал руководству партии обратиться в ЦИК и подать апелляцию. Прецеденты уже имеются. Сейчас в Петербурге находится рабочая группа Центризбиркома, которая может провести работу и по инциденту с «Родиной», считает политолог.

Кандидат от «Родины» Татьяна Буланова ранее обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проверить правомерность работы местного ТИК. Памфилова пообещала принять соответствующие меры.

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цик родина шаповалов
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