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Петербургского депутата Резника привезли в суд для избрания меры пресечения

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:19
Происшествия
Петербургского депутата Резника привезли в суд для избрания меры пресечения
assembly.spb.ru  /  Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 13 августа. Правоохранители доставили в суд петербургского парламентария Максима Резника. Ему вновь будет избираться мера пресечения.

Ранее фигурант уголовного дела Резник находился под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в приобретении наркотиков для личного потребления.

По данным правоохранителей, парламентарий находился в квартире, в которую нагрянули силовики в рамках рейда. В помещении были обнаружены наркотики. Депутату тогда удалось избежать общения с полицией, воспользовавшись парламентской «корочкой».

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