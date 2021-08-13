Петербургского депутата Резника привезли в суд для избрания меры пресечения

Санкт-Петербург, 13 августа. Правоохранители доставили в суд петербургского парламентария Максима Резника. Ему вновь будет избираться мера пресечения.

Ранее фигурант уголовного дела Резник находился под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в приобретении наркотиков для личного потребления.

По данным правоохранителей, парламентарий находился в квартире, в которую нагрянули силовики в рамках рейда. В помещении были обнаружены наркотики. Депутату тогда удалось избежать общения с полицией, воспользовавшись парламентской «корочкой».