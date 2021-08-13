Главного технолога Ленинградского зоопарка подозревают в получении взятки

Санкт-Петербург, 13 августа. Правоохранители Петербурга задержали главного технолога Ленинградского зоопарка, который стал фигурантом дела о взяточничестве.

По данным регионального управления СК, накануне вечером он, находясь в автомобиле, получил от поставщика товаров 500 тысяч рублей взятки за помощь в продолжении сотрудничества по заключению договоров с зоопарком.

Деньги 53-летнему фигуранту дела передали в рамках оперативного эксперимента. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). В этот же день в Ленинградском зоопарке прошли обыски.