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Общественник Калягина рассказала об уборке мусора в лесах Петербурга и Ленобласти
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Общественник Калягина рассказала об уборке мусора в лесах Петербурга и Ленобласти

  /   Обновлено: 13 августа 2021 13:35
Общество
Общественник Калягина рассказала об уборке мусора в лесах Петербурга и Ленобласти
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 августа. Грамотная утилизация мусора — один из самых актуальных вопросов для многих российских регионов. Подробнее о его решении рассказала общественник Наталья Калягина.

Например, купаясь в каком-нибудь озере за городом, можно обнаружить в нем автомобильные покрышки. Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых лесах, где появились стихийные свалки. Однако в целом такая проблема постепенно решается благодаря сбору и утилизации мусора, заявила член президиума «Всероссийского общества охраны природы», заместитель председателя организации в Петербурге и Ленобласти Наталья Калягина. Россиян постоянно информируют о необходимости убирать за собой после отдыха на природе.

«Посыл «унеси то, что принес с собой» идет по Петербургу. Это я точно могу сказать. Плюс ко всему приходит большое количество обустройств лесов и парков», — отметила Калягина в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Петербург демонстрирует активность в решении проблемы переработки отходов. Например, у города и Ленобласти появится единый мусорный оператор. При ликвидации свалок специалисты стараются следовать принципам раздельного сбора отходов. Однако не всегда это возможно, например, потому что порой приходится разбирать горы мусора, образовавшиеся в 1960-х, заявила Калягина. Важно понимать, что разделение должно быть правильным.

«Нужно не просто раздельно утилизировать мусор, его еще нужно подготовить. Все фракции должны быть промыты, убраны моменты с упаковок», — разъяснила член президиума «Всероссийского общества охраны природы».

Новое поколение будет однозначно сортировать мусор, считает Наталья Калягина. Серебряное поколение также занимается этим. Конечно, среди представителей возрастной группы от 30 до 50 лет есть те, кто не убирают мусор. Они живут своей жизнью и думают, что вопросы отходов решатся сами по себе, резюмировала Калягина в рамках эфира.

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Все новости / Общество / Общественник Калягина рассказала об уборке мусора в лесах Петербурга и Ленобласти
экология мусор уборка калягина
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