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Трехлетнюю петербурженку госпитализировали после нападения мастифа

  /   Обновлено: 13 августа 2021 12:23
Происшествия
Трехлетнюю петербурженку госпитализировали после нападения мастифа
wikipedia.org  /  Tim Dawson/CC BY-SA 2.0

Санкт-Петербург, 13 августа. В Калининском районе Петербурга в одной из квартир на Северном проспекте пострадала трехлетняя девочка. На нее напал напал домашний пес породы мастиф.

Сейчас ребенок находится в детской больнице №19 с укусами на лице и руках. Врачи оценивают состояние девочки как тяжелое.

В данный момент полиция Калининского района проводит проверку по факту случившегося. Также устанавливается причина внезапной агрессии домашнего питомца по отношению к трехлетнему ребенку. Установлено, что семья пострадавшей не стоит на учете в органах ПДН.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффа на пятилетнюю девочку в Уссурийске. Бойцовская собака растерзала ребенку лицо и горло. Для оказания помощи девочку доставили во Владивосток. Ход расследования взяли на контроль органы прокуратуры.

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