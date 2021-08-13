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Певец Ян Осин считает, что Булановой нужно продолжать добиваться допуска до выборов

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:35
Общество
Певец Ян Осин считает, что Булановой нужно продолжать добиваться допуска до выборов
instagram.com  /  @jan_osin

Санкт-Петербург, 13 августа. Российский певец и композитор Ян Осин прокомментировал отказ в регистрации Татьяны Булановой на выборы в Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга.

Осин считает, что Булановой нужно не опускать руки и идти до конца, хотя суды часто работают не на благо человека, а против него. Певец уверен, что найдутся специалисты, которые помогут артистке добиться справедливости, главное — продолжать идти к своей цели. Композитор призвал Буланову бороться за свои права, потому что если она не будет этого делать, то народ так и продолжат «прижимать» по любому поводу.

«Ладно если бы повод был, но если ты понимаешь, что тебя абсолютно несправедливо дискредитируют, то надо справедливости добиваться», — заявил Ян Осин изданию «Экономика сегодня».

Территориальная избирательная комиссия №17 ранее отказала Булановой в регистрации в качестве кандидата в депутаты петербургского ЗакСа. Причиной назвали превышение количества бракованных подписей. Позже по той же причине в регистрации отказали и партии «Родина». Теперь политсила намерена направить обращение об оспаривании решения в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин заявила, что понимает решение партии «Родина» обжаловать недопуск к выборам. Она отметила, что ситуация с Татьяной Булановой уже привлекла внимание к избирательному процессу.

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