Манукян назвал возмутительным недопуск «Родины» к выборам в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербург, 13 августа. Блогер Вадим Манукян назвал возмутительным отказ петербургского избиркома в регистрации партии «Родина» на выборах в Заксобрание Петербурга.

Петербургская избирательная комиссия 12 августа отказала в регистрации списка кандидатов от партии «Родина» на выборах депутатов ЗакСа Петербурга. Эстрадная певица Татьяна Буланова оказалась среди тех, кому петербургские чиновники закрыли дорогу в городской парламент. Представители комиссии утверждают, что у певицы якобы «превышен допустимый процент брака в подписях», передает «Политика Сегодня».

Блогер Вадим Манукян поставил под сомнение правильность решения петербургской избирательной комиссии о снятии «Родины» с выборов, отметив, что данные события могут свидетельствовать о спланированной травле партии.

«Я вообще не понимаю, что происходит. Сначала Татьяна Буланова, теперь список партии. У меня складывается ощущение, что речь идет о какой-то спланированной травле в отношении одной единственной партии. Почему это происходит?» — задался вопросом блогер.

Кроме того, Манукян назвал неправдоподобными утверждения членов петербургской избирательной комиссии о превышении процента брака в подписных листах Булановой.