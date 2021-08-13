Около 2,7 тысячи новых автобусов появятся в Петербурге весной 2022 года

Санкт-Петербург, 13 августа. Более 2,5 тыс. новых автобусов запустят в Северной столице весной 2022 года. Для города закупят транспорт производства Volgobus, ЛиАЗ, КАМАЗ и МАЗ.

Инвестиции в обновление подвижного состава превысят 18 млрд рублей, заявили представители компаний, выигравшие недавние конкурсы на перевозку пассажиров. Этот транспорт город сможет использовать в течение шести лет. Его дальнейшая эксплуатация будет зависеть от требований Смольного и соответствии им, подчеркнул директор по пассажирским перевозкам Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев, пишет «Коммерсантъ».

К 2032 году в Петербурге планируется запуск 12 новых станций метрополитена. Реализация проекта зависит от объема финансирования. В конце 2024 года Смольный намерен открыть первую станцию коричневой ветки городской подземки (Красносельско-Калининская линия).