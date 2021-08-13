Полиция нагрянула с проверкой в Ленинградский зоопарк

Санкт-Петербург, 13 августа. Следователи СК Петроградского района пришли ночью с проверкой в Ленинградский зоопарк. В ходе проверки были изъяты документы и задержан подозреваемый.

Следствие установило, что предприниматель занимался незаконной деятельностью. Он получал с зоопарка деньги за невыполненные работы по электросетям. Мужчина дал показания при задержании на бывшего главного инженера зоопарка.

В ходе осмотра правоохранители изъяли необходимую для следствия документацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Тем временем красногорские полицейские раскрыли группировку, занимавшуюся отмыванием денег, сообщало РИАМО. Фигурантами стали три человека.