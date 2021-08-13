Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 10:32
10:30
Общество
Как меняется природозащитная политика России, обсудят в пресс-центре «Патриот»
10:29
Политика
Россия не намерена эвакуировать дипломатов из Афганистана
10:27
Общество
День рождения Таривердиева отметят несколькими концертами в «Зарядье»
10:25
Происшествия
Специалисты окончательно отмели версию теракта при взрыве автобуса в Воронеже
10:23
Общество
Медучреждения Москвы получили новейшее оборудование по контрактам жизненного цикла
10:20
Происшествия
Полиция нагрянула с проверкой в Ленинградский зоопарк
10:19
Экономика
Подорожание машин может вызвать повторный рост автокредитования в России
10:18
Политика
Политолог Копатько объяснил причину истерики Украины по «Северному потоку — 2»
10:17
Армия
Глава МО КНР: учения «Сибу/Взаимодействие-2021» не направлены против третьих стран
10:17
Общество
Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети
Все новости

Петербургский «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо

  /   Обновлено: 13 августа 2021 10:25
Спорт
Петербургский «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Санкт-Петербург, 13 августа. Бразильский полузащитник футбольного клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подписал долгосрочный контракт с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Бразильский полузащитник будет выступать за петербургский «Зенит» под 20-ым номером. Контракт между сторонами подписан сроком на пять лет до 30 июня 2026 года, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов России. Годовая заработная плата Клаудиньо в Санкт-Петербурге будет равна приблизительно 1,7 млн евро в год.

Клаудио Луис Родригес Паризе Леонел родился 28 января в 1997 году в Сан-Паулу. Игрок на протяжении долгого периода времени выступал в низших лигах Бразилии. Звездный час для Клаудиньо настал, когда тот подписал контракт с клубом «Ред Булл Брагантино». В 2020 году полузащитник стал лучшим игроком бразильской Серии А. Сумма трансфера Клаудиньо из «Брагантино» в «Зенит», по некоторым данным, составила чуть больше 13 млн евро.

Ранее стало известно, что форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в следующем сезоне может перейти во французский «Пари Сен-Жермен». Португалец должен стать прямой заменой Киллиану Мбаппе, который, скорее всего, летом 2022 года перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Петербургский «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо
футбол Зенит трансферы Клаудиньо рб брагантино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru