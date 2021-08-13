Петербургский «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо

Санкт-Петербург, 13 августа. Бразильский полузащитник футбольного клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подписал долгосрочный контракт с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Бразильский полузащитник будет выступать за петербургский «Зенит» под 20-ым номером. Контракт между сторонами подписан сроком на пять лет до 30 июня 2026 года, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов России. Годовая заработная плата Клаудиньо в Санкт-Петербурге будет равна приблизительно 1,7 млн евро в год.

Клаудио Луис Родригес Паризе Леонел родился 28 января в 1997 году в Сан-Паулу. Игрок на протяжении долгого периода времени выступал в низших лигах Бразилии. Звездный час для Клаудиньо настал, когда тот подписал контракт с клубом «Ред Булл Брагантино». В 2020 году полузащитник стал лучшим игроком бразильской Серии А. Сумма трансфера Клаудиньо из «Брагантино» в «Зенит», по некоторым данным, составила чуть больше 13 млн евро.

Ранее стало известно, что форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в следующем сезоне может перейти во французский «Пари Сен-Жермен». Португалец должен стать прямой заменой Киллиану Мбаппе, который, скорее всего, летом 2022 года перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента.