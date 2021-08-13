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Петербурженка похитила собственного сына и попала под статью

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:59
Происшествия
Петербурженка похитила собственного сына и попала под статью
mvd.ru

Санкт-Петербург, 13 августа. Мать похитила сына из квартиры любовницы-студентки на Товарищеском. Злоумышленницу задержали. Молодого человека отпустили.

Преступление было совершено в квартире на Товарищеском проспекте, где живет 25-летний молодой человек с девушкой. Мать потерпевшего ворвалась в помещение в сопровождении двух мужчин. Они связали ему руки веревкой и увезли на машине в неизвестном направлении.

Сожительница похищенного сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Потерпевшего вызволили, а его мать задержали. Она стала фигурантом уголовного дела.

Житель Подмосковья под видом несовершеннолетней переписывался с девочкой и похитил ее, сообщало РИАМО. На встрече он представился родственником ее знакомой из соцсети и увез из Вологды.

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уголовное дело сын украла
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