Петербурженка похитила собственного сына и попала под статью

Санкт-Петербург, 13 августа. Мать похитила сына из квартиры любовницы-студентки на Товарищеском. Злоумышленницу задержали. Молодого человека отпустили.

Преступление было совершено в квартире на Товарищеском проспекте, где живет 25-летний молодой человек с девушкой. Мать потерпевшего ворвалась в помещение в сопровождении двух мужчин. Они связали ему руки веревкой и увезли на машине в неизвестном направлении.

Сожительница похищенного сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Потерпевшего вызволили, а его мать задержали. Она стала фигурантом уголовного дела.

Житель Подмосковья под видом несовершеннолетней переписывался с девочкой и похитил ее, сообщало РИАМО. На встрече он представился родственником ее знакомой из соцсети и увез из Вологды.