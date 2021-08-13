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Пятница в Петербурге будет облачной и дождливой

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:46
Общество
Пятница в Петербурге будет облачной и дождливой
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 13 августа. Прогноз погоды на пятницу, 13 августа, составил для Санкт-Петербурга ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу город окажется в тыловой части циклона, центр которого расположился над Архангельской областью. В Северной столице ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. Ветер подует западный, его порывы могут достигать десяти метров в секунду.

Столбики термометров поднимутся до +23 градусов в мегаполисе и до +24 — в Ленинградской области. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 761 миллиметр ртутного столба, сообщил Леус. В ближайшие три дня погода в Санкт-Петербурге будет дождливой, воздух прогреется до +21 градуса, добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально жаркий период для некоторых регионов страны. Воздух прогреется выше нормы в Астраханской, Вологодской, Мурманской областях и Республике Коми, сообщил синоптик.

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