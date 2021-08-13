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Студенты Петербурга начнут учебный год в смешанном формате

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:19
Общество
Студенты Петербурга начнут учебный год в смешанном формате
pexels.com

Санкт-Петербург, 13 августа. Новый учебный год в вузах Петербурга начнется вовремя, заявил глава Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Студенты Северной столицы приступят к занятиям уже 1 сентября. Обучение в вузах будет проходить в смешанном формате. При этом каждое высшее учебное заведение будет определять удобный для себя формат работы самостоятельно, пояснил он.

«Лекции будут проходить в режиме, а семинарские занятия — в аудиториях. При этом формат обучения в вузах напрямую будет зависеть от уровня вакцинации студентов», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург».

Подобный формат обучения ввел и Московский государственный университет. Ректор вуза Виктор Садовничий рассказал, что учебный год в МГУ начнется вовремя, а занятия также будут смешанными.

В этом году в вузы Петербурга на очную форму обучения подали рекордное количество заявлений – 709 тысяч. В прошлом году заявлений было 558 тысяч, в 2019-м – 484 тысячи, пишет «Петербургский дневник».

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