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Пожарные Петербурга выехали на срочный вызов в Адмиралтейском районе
Происшествия
Пожарные Петербурга выехали на срочный вызов в Адмиралтейском районе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 августа. Информация о пожаре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга поступила 16 августа в 06:10 по московскому времени. Об этом сообщило региональное отделение МЧС.

По приезду на место происшествия пожарные выяснили, что по адресу Малое Митрофаньевское шоссе, дом 3, корп. 1 горит цельнометаллический ангар размером 15х25 метра. Площадь возгорания уточняется. В ликвидации пожара участвует пять единиц техники и 25 спасателей, уточнили в ведомстве.

Еще один пожар в Петербурге произошел вечером прошлого дня. В Невском районе пожарные тушили горевший автомобиль Volkswagen.

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пожар петербург адмиралтейский район
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