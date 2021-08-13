Сбой в работе петербургского метро затруднил движение по оранжевой ветке

Санкт-Петербург, 13 августа. Некоторые петербуржцы почти час не могли воспользоваться метро из-за произошедшего сбоя. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Сбой произошел около 17 часов, в час пик. Движение было затруднено на станциях «Спасская» и «Площадь Александра Невского — 2». Поезда ходили с большим интервалом, а на платформе толпились люди, передает «Царьград».

Согласно информации метрополитена, сломалась стрелка на путях. Специалистам потребовалось почти 40 минут, чтобы исправить поломку. К 18:28 по московскому времени все неисправности были устранены.

Власти Северной столицы предупредили жителей и гостей города о закрытии южного вестибюля станции «Московская» на капитальный ремонт. Возле него останавливаются автобусы до аэропорта Пулково.